"إن بي سي": الولايات المتحدة تدرس خفض قواتها في أوروبا

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "إن بي سي" التلفزيونية بأن الولايات المتحدة تدرس تقليص وجودها العسكري في أوروبا بسبب الأولويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعلى الحدود مع المكسيك.



ونقلت القناة الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في اجتماع مغلق مع فلاديمير زيلينسكي، أعلن للوفد الأوكراني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية تقليص الوجود العسكري في الدول الأوروبية.



وأكدت شخصيات رسمية ومسؤولة أمريكية مطلعة على الاجتماع بين الجانبين، هذه المعلومات لشبكة إن بي سي نيوز.

اضافة اعلان



وأشارت هذه المصادر إلى أن الوفد الأوكراني "ذهل" من هذا التصريح الذي أدلى به رئيس البنتاغون.



ونوهت المصادر بأن نظام كييف، ينظر إلى مثل هذا الاحتمال باعتباره تهديدا لأمنه على المدى الطويل.

RT