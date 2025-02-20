"إن بي سي": الولايات المتحدة تدرس خفض قواتها في أوروبا

ونقلت القناة الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في اجتماع مغلق مع فلاديمير زيلينسكي، أعلن للوفد الأوكراني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية تقليص الوجود العسكري في الدول الأوروبية.
وأكدت شخصيات رسمية ومسؤولة أمريكية مطلعة على الاجتماع بين الجانبين، هذه المعلومات لشبكة إن بي سي نيوز.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الوفد الأوكراني "ذهل" من هذا التصريح الذي أدلى به رئيس البنتاغون.
ونوهت المصادر بأن نظام كييف، ينظر إلى مثل هذا الاحتمال باعتباره تهديدا لأمنه على المدى الطويل.
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