إيران: آلية جديدة لمرور السفن عبر مضيق هرمز مقابل رسوم

السبت، 16-05-2026 03:13 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم السبت إن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا.

وأضاف عزيزي أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية.

 
 


