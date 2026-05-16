إيران: آلية جديدة لمرور السفن عبر مضيق هرمز مقابل رسوم

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم السبت إن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا.

اضافة اعلان