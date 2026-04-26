إيران.. إعدام جديد لمعارض بتهمة "التمرد ومهاجمة قوات الأمن"

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن عامر رامش اعتُقل خلال عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة بيرسهراب بمدينة جابهار في محافظة سيستان وبلوشستان.
ولم يتضح بعد متى تم اعتقاله أو تاريخ صدور الحكم بحقه.
ودين رامش بتهمة "التمرد المسلح عبر تفجيرات وكمائن استهدفت القوات العسكرية"، بالإضافة إلى انتمائه إلى جيش العدل، وهي جماعة مسلحة محظورة في البلاد.
وقضت محكمة بإعدامه، وأيدت المحكمة العليا الحكم لاحقاً بعد طعن قدمه محاميه، وفقاً للسلطة القضائية.
وقالت السلطة القضائية: "نُفذ حكم الإعدام بحق عامر رامش فجر اليوم".
ويُعد إعدام رامش الأحدث ضمن عدد متزايد من الإعدامات منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، بحسب وكالة فرانس برس.
