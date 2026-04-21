إيران.. إعدام قائد شبكة متعاونة مع الموساد

الوكيل الإخباري- أعدمت السلطات الإيرانية فجر اليوم الثلاثاء، مواطن كان يتولى قيادة الأنشطة المضادة للأمن لشبكة الموساد الإسرائيلية.





وحسب الوسائل الإعلامية الإيرانية فقد أعدم أمير علي ميرجعفري بن محمدرضا، وهو أحد العناصر المسلحة المتعاونة مع العدو، والذي كان قد أقدم على حرق مسجد قلهك الجامع، وكان يتولى قيادة الأنشطة المضادة للأمن لشبكة الموساد.



وشهدت إيران موجة متصاعدة من أحكام الإعدام طالت العشرات من المتهمين بالتعاون مع جهاز الموساد، في ظل حملة أمنية واسعة تشنها السلطات الإيرانية لملاحقة ما تصفه بـ"شبكات التجسس" و"العملاء" المرتبطين بالعدو.





