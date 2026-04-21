الثلاثاء 2026-04-21 12:18 م

إيران.. إعدام قائد شبكة متعاونة مع الموساد

ي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-04-2026 10:22 ص
الوكيل الإخباري- أعدمت السلطات الإيرانية فجر اليوم الثلاثاء، مواطن كان يتولى قيادة الأنشطة المضادة للأمن لشبكة الموساد الإسرائيلية.اضافة اعلان


وحسب الوسائل الإعلامية الإيرانية فقد أعدم أمير علي ميرجعفري بن محمدرضا، وهو أحد العناصر المسلحة المتعاونة مع العدو، والذي كان قد أقدم على حرق مسجد قلهك الجامع، وكان يتولى قيادة الأنشطة المضادة للأمن لشبكة الموساد.

وشهدت إيران موجة متصاعدة من أحكام الإعدام طالت العشرات من المتهمين بالتعاون مع جهاز الموساد، في ظل حملة أمنية واسعة تشنها السلطات الإيرانية لملاحقة ما تصفه بـ"شبكات التجسس" و"العملاء" المرتبطين بالعدو.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أخبار محلية تجارة إربد: تمديد تجديد رخص المهن يعزز تنظيم الأنشطة الاقتصادية

أخبار الشركات جيلي تستهدف 6.5 مليون سيارة بحلول 2030 وتقترب من أكبر 5 شركات عالمياً

أخبار الشركات جيلي تعمّق شراكتها الاستراتيجية مع NVIDIA لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في السيارات الذكية

أخبار محلية الأردن يخطو نحو مرحلة جديدة في الطاقة المتجددة بإدخال أنظمة التخزين

الأكثر مشاهدة

 