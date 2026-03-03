إيران: استهدفنا قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين

07:29 ص

الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني إن قوات البحرية استهدفت فجرا قاعدة الشيخ عيسى الأمريكية بالبحرين بالصواريخ والمسيّرات.





وتابع أنه دمر المبنى الرئيسي للقيادة وهيئة الأركان بالقاعدة الأمريكية في البحرين بـ20 مسيّرة و3 صواريخ.



وأكد أن الهجوم على القاعدة الجوية الأمريكية بالبحرين أدى إلى إضرام النيران في خزانات وقودها.





