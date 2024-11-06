إيران: الانتخابات الأمريكية لا تعنينا

الوكيل الإخباري- علقت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية التي أظهرت فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب قائلة: "لا تعنينا".

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وقالت مهاجراني: "الانتخابات الأمريكية لا تعنينا ولن تؤثر على أرزاق الناس وحياة المواطنين الإيرانيين".



وأضافت: "لا فرق يذكر بين ترامب والرئيس جو بايدن، بالنسبة للاقتصاد يتم التخطيط للاعتماد على الطاقات الإيرانية والعقوبات خلال السنوات الماضية زادت من قوة البلاد لتحقيق هذا الأمر".



وكان ترامب أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية رغم عدم صدور النتائج الرسمية بعد، فميا لم تعلق المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ولا حملتها الانتخابية على النتيجة ولا على تصريح ترامب.