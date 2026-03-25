إيران: السفن "غير المعادية" بإمكانها عبور مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أشارت المنظمة البحرية الدولية، إلى أن إيران أرسلت لها بيانا مؤرخا الأحد جاء فيه أنه يمكن للسفن "غير المعادية" عبور مضيق هرمز إذا استوفت شروط السلامة والأمن بالتنسيق مع السلطات المختصة.





وجاء في البيان "يمكن للسفن غير المعادية... أن تستفيد من مرور آمن عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات المختصة، شرط ألا تكون مشاركة في أعمال عدائية ضد إيران أو تدعمها، وأن تمتثل امتثالا كاملا لشروط السلامة والأمن المعلنة".



وأوضحت المنظمة أن البيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية مع طلب أن تعممه المنظمة البحرية الدولية، وأضافت أنها شاركته مع الدول الأعضاء ومنظمات غير حكومية.



وشدّد البيان على أن "معدات السفن وأي أصول عائدة إلى الأطراف المعتدية، أي الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، وكذلك سائر المشاركين في الهجوم، لا تُعدّ مؤهلة للمرور السلمي أو غير العدائي".



ولفت البيان إلى أن المسؤولية عن "أي تعطيل أو انعدام للأمن أو تصعيد للمخاطر في هذا الممر المائي الحيوي" تقع على الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اتهمهما بشن "حرب غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار ضد إيران".



واعتبر البيان أن كلا البلدين "عرّضا السلم والاستقرار الإقليميين للخطر، ووضعا الملاحة الدولية في مواجهة تهديدات غير مسبوقة".





