إيران: السفن "غير المعادية" بإمكانها عبور مضيق هرمز

الأربعاء، 25-03-2026 05:11 ص
الوكيل الإخباري-   أشارت المنظمة البحرية الدولية، إلى أن إيران أرسلت لها بيانا مؤرخا الأحد جاء فيه أنه يمكن للسفن "غير المعادية" عبور مضيق هرمز إذا استوفت شروط السلامة والأمن بالتنسيق مع السلطات المختصة.اضافة اعلان


وجاء في البيان "يمكن للسفن غير المعادية... أن تستفيد من مرور آمن عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات المختصة، شرط ألا تكون مشاركة في أعمال عدائية ضد إيران أو تدعمها، وأن تمتثل امتثالا كاملا لشروط السلامة والأمن المعلنة".

وأوضحت المنظمة أن البيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية مع طلب أن تعممه المنظمة البحرية الدولية، وأضافت أنها شاركته مع الدول الأعضاء ومنظمات غير حكومية.

وشدّد البيان على أن "معدات السفن وأي أصول عائدة إلى الأطراف المعتدية، أي الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، وكذلك سائر المشاركين في الهجوم، لا تُعدّ مؤهلة للمرور السلمي أو غير العدائي".

ولفت البيان إلى أن المسؤولية عن "أي تعطيل أو انعدام للأمن أو تصعيد للمخاطر في هذا الممر المائي الحيوي" تقع على الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اتهمهما بشن "حرب غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار ضد إيران".

واعتبر البيان أن كلا البلدين "عرّضا السلم والاستقرار الإقليميين للخطر، ووضعا الملاحة الدولية في مواجهة تهديدات غير مسبوقة".
 
 


انخفاض أسعار النفط بأكثر من 5%

أسواق ومال انخفاض كبير على أسعار النفط عالميا

إسقاط مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية في اربيل

عربي ودولي إسقاط مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية في اربيل

إيران: السفن "غير المعادية" بإمكانها عبور مضيق هرمز

عربي ودولي إيران: السفن "غير المعادية" بإمكانها عبور مضيق هرمز

الضاحية الجنوبية لبيروت عقب غارة إسرائيلية

عربي ودولي مقتل 6 أشخاص في غارتين جويتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

طائرة مسيرة.

عربي ودولي طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت واندلاع حريق بالموقع

هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

أخبار محلية الامن العام : سقوط شظية بمنطقة خالية من السكان في عمان

الدفاع المدني

أخبار محلية إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة إثر حريق شقة ناتج عن مدفاة غاز في عمان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يدعو إيران إلى "الانخراط بنية حسنة في المفاوضات" لإنهاء الحرب



 






