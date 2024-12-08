إيران : الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده

وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدًا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية، مشددةً على موقف إيران الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
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