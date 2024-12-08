إيران : الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران لن تدخر جهدًا في المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدةً على أن سوريا تعتبر دولة مؤثرة في المنطقة. اضافة اعلان





وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدًا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية، مشددةً على موقف إيران الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.