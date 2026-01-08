إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

واتسع نطاق الاحتجاجات التي دخلت يومها الثاني عشر، ليشمل مطالب سياسية مناهضة للسلطات، وعلى رأسها المرشد علي خامنئي الذي يتولى منصبه منذ عام 1989.
وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر بإضراب نفذه تجار في بازار طهران، على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد، في ظل عقوبات أميركية ودولية.
وتعد هذه الاحتجاجات الأوسع في إيران منذ تظاهرات عامي 2022 و2023، التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها عند شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد الملابس الصارمة المفروضة على النساء.
ولم تصل الاحتجاجات الحالية بعد إلى حجم التحركات التي شهدتها إيران أواخر 2022، ولا إلى حجم حركات احتجاجية سابقة مثل تلك التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، أو تظاهرات عام 2019 التي اندلعت إثر قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار الوقود.
لكنها تشكل تحديًا جديدًا للسلطات عقب حرب استمرت 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو، ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية النووية والعسكرية والأهداف المدنية، وقتلت خلالها شخصيات بارزة في النخبة الأمنية وعلماء نوويون.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة
-
ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط
-
ناقلة نفط تتعرض لهجوم قبالة السواحل التركية في البحر الأسود
-
ميرتس: نشر قوات غربية في أوكرانيا مرهون بموافقة روسيا
-
وزير الإعلام اللبناني: لن نكون منطلقا لأي عمليات ضد سوريا
-
ترامب: الولايات المتحدة قد تدير الحكم في فنزويلا لسنوات
-
حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا
-
تايوان تجمد أسطول مقاتلاتها "إف 16" بعد سقوط إحداها في البحر