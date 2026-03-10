الثلاثاء 2026-03-10 08:50 ص

إيران: المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة"

الثلاثاء، 10-03-2026 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية "طالما كان ذلك ضروريا"، مستبعدا إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا".اضافة اعلان


وصرّح عراقجي لقناة "بي بي إس نيوز" الأميركية" نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم طالما كان ذلك ضروريا وكلما كان ذلك ضروريا"، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة" لدى طهران.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


