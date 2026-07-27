إيران: الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عُمان بشأن مضيق هرمز

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي: "لا صلة للولايات المتحدة بهذه المباحثات. هي مسألة ثنائية بين إيران وعُمان، وتتواصل حاليا"، مشددا على أن هذا الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة والشحن البحري "يبقى مغلقا" من قبل إيران.
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