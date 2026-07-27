إيران: الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عُمان بشأن مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- اعتبرت إيران، الاثنين، أن الولايات المتحدة غير معنية بالمباحثات التي تجريها مع سلطنة عُمان بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

اضافة اعلان