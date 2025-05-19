الإثنين 2025-05-19 01:27 ص
 

إيران تؤكد أنها ستواصل تخصيب اليورانيوم مع أو بدون اتفاق

علم إيران
علم إيران
 
الإثنين، 19-05-2025 12:45 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم "مع أو بدون اتفاق" مع القوى الدولية، في حين تجري طهران مناقشات بشأن برنامجها النووي مع واشنطن والأوروبيين.اضافة اعلان


وقال عراقجي في منشور على منصة إكس "إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد".

لكنه أضاف "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق".

وقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة الى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015.

وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري.
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي عاجل ترامب يعلق على إصابة بايدن بالسرطان

علم إيران

عربي ودولي إيران تؤكد أنها ستواصل تخصيب اليورانيوم مع أو بدون اتفاق

غزة

فلسطين مصادر إسرائيلية: أول قافلة مساعدات ستدخل غزة الاثنين

ارشيفية

فلسطين فرنسا: استئناف دخول المساعدات الى غزة أتى بعد 3 أشهر من الدبلوماسية

الرئيس الأميركي السابق جو بايدن

عربي ودولي تشخيص بايدن بسرطان البروستاتا

جانب من الاستقبال

أخبار محلية رئيس وزراء مالطا يصل الأردن في زيارة رسمية

ارشيفية

فلسطين مسؤول إسرائيلي: مساعدات غزة ستشمل مواد غذائية وأدوية

لازاريني

فلسطين لازاريني: مقتل أكثر من 300 موظف في غزة منذ بدء الحرب



 
 





الأكثر مشاهدة