إيران تؤكد أنها في ذروة الاستعداد القتالي

وأوضح سلامي عبر كلمة ألقاها خلال زيارته التفقدية لوحدات القوة البحرية أن الاستعداد القتالي للقوة البحرية من الناحية الاستخباراتية والعملية شهدت قفزة غير مسبوقة في القدرات القتالية في السنوات الأخيرة، كما تم تطوير مختلف الأنظمة القتالية .
وأشار سلامي إلى زيادة مدى مهام القوة البحرية للحرس الثوري في المياه البعيدة، قائلا: "القوة البحرية للحرس الثوري قادرة على العمل بشكل جيد في المعارك البحرية القريبة والبعيدة المدى".
كما أشار إلى امتلاك القوة البحرية للحرس الثوري إلى زوارق صاروخية تبلغ سرعتها 116 عقدة بحرية، قائلا: "زوارق القوة البحرية للحرس الثوري التي تمثل المنصات الرئيسية لحمل القوة الهجومية، تم تطويرها بأعداد كبيرة. وتشمل هذه الزوارق كلا من الزوارق السريعة والفائقة السرعة وكذلك الزوارق القتالية الثقيلة كما أن الصواريخ البحرية حققت تقدما كبيرًا من حيث الكمية والجودة".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخزانة الأميركي يطرح "إمكان" تمديد تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة
-
ترامب: على مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة نقطة مئوية كاملة
-
العراق: لم نرصد أي حدث أمني يستدعي إجلاء العاملين في السفارة الأميركية
-
الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام بلغاريا لمنطقة اليورو
-
استعداد لإخلاء محتمل لأمريكيين من الكويت والبحرين
-
مصر تؤكد أهمية التزام مواطني جميع الدول بقوانين وقواعد دخول أراضيها
-
اندلاع حريق في مكتب التجنيد العسكري بمدينة خاركوف الأوكرانية
-
الرئيس الأرجنتيني يعلن نقل سفارة بلاده الى القدس في العام 2026