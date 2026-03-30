إيران تؤكد أن هرمز والخليج تحت سيطرتها

الوكيل الإخباري- نشر الحرس الثوري الإيراني بعد ساعات من إعلان مقتل الأدميرال علي رضا تنكسيري بهجوم إسرائيلي فيديو، يوثق إصداره أوامر إغلاق مضيق هرمز.





وأظهر المقطع الذي وصفه الحرس بـ"التاريخي"، القائد السابق للقوة البحرية للأمر بإغلاق الممر المائي الاستراتيجي عبر اتصال هاتفي، مستخدما الرمز العملياتي "يا فاطمة الزهراء"، وذلك في خطوة جاءت رداً على التصعيد الإقليمي.



ويأتي نشر هذا الفيديو بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن وفاة الأدميرال علي رضا تنغسيري، الذي أكدت طهران أنه سقط متأثرا بجراحه جراء هجوم إسرائيلي قبل أيام، تبنته إسرائيل رسمياً.





