إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز

الأربعاء، 28-01-2026 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   قال نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري إن إيران تمتلك سيطرة كاملة على الأجواء وسطح البحر وما تحت المياه في مضيق هرمز.اضافة اعلان


وأكد تنغسيري أن أمن هذا الممر الاستراتيجي يرتبط بشكل مباشر بقرارات طهران، مشيرًا إلى أن إيران تتلقى بشكل لحظي معلومات دقيقة من الأجواء ومن سطح البحر وما تحته في مضيق هرمز.

ولفت إلى أن مستوى الإشراف الإيراني على هذا الممر بات شاملًا ومستمرًا، بما يتيح متابعة جميع التحركات دون استثناء.

وشدد على أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها في أعلى درجات الجاهزية، موضحًا أنه في حال اندلاع أي مواجهة فلن يكون هناك أي تراجع ولو بمقدار مليمتر واحد، وأن إيران ستواصل التقدم إلى الأمام بثبات.

وأوضح نائب قائد القوة البحرية أن إدارة مضيق هرمز خرجت من إطارها التقليدي، وأصبحت إدارة ذكية بالكامل، حيث تمتلك إيران إشرافًا لحظيًا وكاملًا على كل التحركات البحرية سواء على السطح أو تحت سطح البحر.

وأشار إلى أن قرار السماح بمرور السفن أو منعها، بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها، يخضع لسيطرة إيران الكاملة، في إطار ما تراه مناسبًا لأمنها ومصالحها الاستراتيجية.

ولفت تنغسيري إلى أن الدول المجاورة تُعد دولًا صديقة، إلا أنه شدد على أن استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها ضد إيران سيجعلها تُعامل كدول معادية، مؤكدًا أن هذه الرسالة تم إيصالها بوضوح إلى أطراف المنطقة.

روسيا اليوم 
 
 


