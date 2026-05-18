إيران تبحث مع عُمان آلية لعبور آمن في هرمز وتؤكد استمرار المحادثات

الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية، إن فرقا فنية من إيران وسلطنة عُمان عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي في مسقط لبحث آلية تضمن العبور الآمن في مضيق هرمز.





وأوضح المتحدث أن المحادثات الجارية بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن إيران والولايات المتحدة تبادلتا ملاحظاتهما بشأن أحدث مقترح إيراني.



وأضاف أن مطالب طهران في هذه المفاوضات تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات.



وأكد المتحدث أن بلاده لا تكن أي عداوة لأي دولة في المنطقة، بما في ذلك الإمارات، لافتا إلى أن طهران على تواصل مستمر مع سلطنة عمان وجميع الأطراف المعنية لبحث آلية تنظيم المرور في مضيق هرمز.



ونسبت رويترز إلى مصدر لم تسمه أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا مُعدلا لإنهاء الحرب مع أميركا ليل الأحد.







