إيران تتحدث عن قوة ضربتها الأولى على مواقع العدو

ونقل النائب إبراهيم رضائي، المتحدث باسم اللجنة، عن التقرير أن إيران تمتلك تفوقاً استخباراتياً يمكّنها من رصد تحركات الخصم، وأن جميع الإجراءات مهيّأة لأي سيناريو مواجهة عسكرية.
وأشار إلى أن المصالح العسكرية والاقتصادية الأمريكية في المنطقة تقع ضمن المدى العملياتي للقوات الإيرانية، محذّراً من أن أي هجوم أمريكي قد يُدخل واشنطن في مواجهة إقليمية تُعدّ "من أكبر المكاسب" لطهران.
كما أشار التقرير إلى نتائج عملية "الوعد الصادق 3" التي استمرت 12 يوماً، والتي تقول إيران إنها نجحت خلالها في اختراق نظام الدفاع الصاروخي المشترك للخصوم بنسبة تجاوزت 50%.
وذكر رضائي أنه في حال اندلاع حرب، فإن استهداف المصالح المعادية سيؤدي إلى تدمير نحو نصف قدراتها في المرحلة الأولى من المواجهة.
جاء ذلك خلال جلسة للجنة ناقشت تطورات الأوضاع الإقليمية وانتشار القوات العسكرية والظروف الأمنية المحيطة بإيران.
