إيران تتهم إسرائيل بالسعي لتقويض وحدتها الداخلية

11:11 ص

الوكيل الإخباري- اتهمت إيران إسرائيل الاثنين بالسعي إلى "تقويض وحدتها الوطنية" بعد تصريحات بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن تضامن بلاده "مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية" فيما تشهد إيران احتجاجات. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "النظام مصمم على استغلال أي فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية، ويتعين علينا أن نظلّ يقظين".

