الإثنين 2026-01-05 12:38 م

إيران تتهم إسرائيل بالسعي لتقويض وحدتها الداخلية

متظاهرون في منطقة مالكشاهي بمحافظة إيلام غرب إيران
متظاهرون في إيران
الإثنين، 05-01-2026 11:11 ص
الوكيل الإخباري-   اتهمت إيران إسرائيل الاثنين بالسعي إلى "تقويض وحدتها الوطنية" بعد تصريحات بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن تضامن بلاده "مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية" فيما تشهد إيران احتجاجات.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "النظام  مصمم على استغلال أي فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية، ويتعين علينا أن نظلّ يقظين".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الاتصال الحكومي.

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف مراقب عام الشركات الثلاثاء

تعبيرية

أخبار محلية مديرية عمل الكرك: توفير 757 فرصة عمل خلال العام الماضي

اى

منوعات علماء يكشفون كيف تحزن الذئاب البرية بعد فقدان الشريك

طاحونة عودة الأثرية في وادي الريان بمنطقة جديتا

أخبار محلية آثار الكورة: طاحونة عودة في جديتا تعمل بشكل طبيعي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا_أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

الذهب

اقتصاد محلي الذهب يحلق من جديد في الأردن الاثنين

نيكولاس مادورو

عربي ودولي الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة للإفراج عن مادورو

ل

فيديو الوكيل وزارة التربية: توقعات باعلان نتائج امتحان التوجيهي (التكميلي) في النصف الاول من شهر شباط المقبل



 






الأكثر مشاهدة