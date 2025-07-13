إيران تتهم إسرائيل بمحاولة اغتيال رئيسها وتتوعد بـ"رد قاس"

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر إيرانية رسمية وإعلامية عن محاولة اغتيال استهدفت رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان خلال اجتماع رفيع المستوى للمجلس الأعلى للأمن القومي.



وذكرت المصادر أن ذلك جرى أثناء تبادل الهجمات العسكرية بين طهران وتل أبيب في ما يعرف بـ"حرب الـ12 يوما".

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وقال مسؤول إيراني رفيع لوكالة "إيسنا" إن "الكيان الصهيوني كان يخطط لاغتيال رئيس الجمهورية خلال جلسة مهمة لمجلس الأمن القومي أثناء الحرب"، مضيفا أن هذه المحاولة لن تمر دون أن يدفع الكيان الثمن على حد تعبيره.