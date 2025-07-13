الأحد 2025-07-13 10:06 م
 

إيران تتهم إسرائيل بمحاولة اغتيال رئيسها وتتوعد بـ"رد قاس"

ل
أرشيفية
 
الأحد، 13-07-2025 09:45 م

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر إيرانية رسمية وإعلامية عن محاولة اغتيال استهدفت رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان خلال اجتماع رفيع المستوى للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وذكرت المصادر أن ذلك جرى أثناء تبادل الهجمات العسكرية بين طهران وتل أبيب في ما يعرف بـ"حرب الـ12 يوما".

اضافة اعلان


وقال مسؤول إيراني رفيع لوكالة "إيسنا" إن "الكيان الصهيوني كان يخطط لاغتيال رئيس الجمهورية خلال جلسة مهمة لمجلس الأمن القومي أثناء الحرب"، مضيفا أن هذه المحاولة لن تمر دون أن يدفع الكيان الثمن على حد تعبيره.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية أوقاف إربد الأولى تنظم أنشطة توعوية

جانب من اللقاء

عربي ودولي عباس: حماس لن تحكم غزة في اليوم التالي للحرب

ل

عربي ودولي إيران تتهم إسرائيل بمحاولة اغتيال رئيسها وتتوعد بـ"رد قاس"

تعبيرية

طب وصحة هل تتعرق كثيراً ؟ إليك 10 نصائح تقلل الإحراج وتحمي صحتك

ا

أخبار محلية تعزيز التنمية الاقتصادية في الأردن عبر إطلاق المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي

رجل سير

أخبار محلية السير توجه رسالة للمواطنين عبر مشاهد مؤثرة - فيديو

العثور على كميات كبيرة من الأسلحة

عربي ودولي منذ سقوط الأسد .. جيش الاحتلال يصادر اطناناً من الأسلحة في سوريا

ل

شؤون برلمانية مشتركة في الأعيان تطلع على توصيات لجان تحديث المنظومة الأكاديمية



 
 





الأكثر مشاهدة