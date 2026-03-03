الثلاثاء 2026-03-03 05:13 م

إيران تحذّر البلدان الأوروبية من الدخول في الحرب ضدّها

الثلاثاء، 03-03-2026 04:31 م

الوكيل الإخباري- حذّرت إيران البلدان الأوروبية الثلاثاء، من الانضمام إلى الحرب التي تشنّها عليها إسرائيل والولايات المتحدة بعدما أعلنت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بأنها قد تقوم بـ"تحرّك دفاعي" لتدمير إمكانيات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في إيجاز صحافي لدى سؤاله عن البيان "سيكون عملا حربيا. أي تحرّك من هذا القبيل ضد إيران سيُنظر إليه على أنه تواطؤ مع المعتدين. سيُنظر إليه على أنه عمل حربي ضد إيران".

 
 


