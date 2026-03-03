إيران تحذّر البلدان الأوروبية من الدخول في الحرب ضدّها

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في إيجاز صحافي لدى سؤاله عن البيان "سيكون عملا حربيا. أي تحرّك من هذا القبيل ضد إيران سيُنظر إليه على أنه تواطؤ مع المعتدين. سيُنظر إليه على أنه عمل حربي ضد إيران".
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر إثر رصد هجوم صاروخي إيراني جديد
-
الحرس الثوري الإيراني: "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على الولايات المتحدة وإسرائيل
-
ترامب عن الحوار مع إيران: فات الأوان
-
بيان عاجل صادر عن السعودية بعد استهداف القاعدة الأمريكية على أراضيها
-
انفجار ضخم يهز وسط الكيان .. وأنباء عن إصابات مباشرة
-
انفجارات عنيفة تهز طهران وكرج وأصفهان مع تصاعد الحرب لليوم الرابع
-
مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم في سلطنة عُمان
-
الجيش اللبناني يخلي مراكزه في بلدات حدودية جنوبية