إيران تحذّر البلدان الأوروبية من الدخول في الحرب ضدّها

الوكيل الإخباري- حذّرت إيران البلدان الأوروبية الثلاثاء، من الانضمام إلى الحرب التي تشنّها عليها إسرائيل والولايات المتحدة بعدما أعلنت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بأنها قد تقوم بـ"تحرّك دفاعي" لتدمير إمكانيات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

اضافة اعلان