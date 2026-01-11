إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد على أي هجوم عليها

الوكيل الإخباري- حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أي هجوم على إيران سترد عليه البلاد باستهداف إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، باعتبارها "أهدافا مشروعة".





وقالت مصادر إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أميركي محتمل لدعم احتجاجات على مستوى البلاد في إيران.





