إيران تحذر الولايات المتحدة

وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) إن جميع الناقلات والسفن التجارية يجب أن تمر عبر المسارات التي تحددها طهران لضمان المرور الآمن عبر المضيق، وأضافت أن أي تحول عن تلك المسارات أو عدم الالتزام ببروتوكولات الملاحة سيواجه برد فعل فوري.
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