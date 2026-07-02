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إيران تحذر الولايات المتحدة

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الخميس، 02-07-2026 12:53 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن إيران حذرت الولايات المتحدة، الخميس، من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد "سريع وحاسم"، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأميركي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة.

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وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) إن جميع الناقلات والسفن التجارية يجب أن تمر عبر المسارات التي تحددها طهران لضمان المرور الآمن عبر المضيق، وأضافت أن أي تحول عن تلك المسارات أو عدم الالتزام ببروتوكولات الملاحة سيواجه برد فعل فوري.

 
 


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