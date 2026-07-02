إيران تحذر الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن إيران حذرت الولايات المتحدة، الخميس، من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد "سريع وحاسم"، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأميركي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة.

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