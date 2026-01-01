إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي

الوكيل الإخباري- أعربت إيران عن قلقها إزاء التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول برنامجها النووي، محذرة من عواقب مثل هذه التصريحات على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجّهت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، أكدت فيها أن "مثل هذه الإجراءات المتهورة يجب أن تُدان، وعلى مرتكبيها أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عنها". وحذرت من عواقب مثل هذه التصريحات على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية عالميا.