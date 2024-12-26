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إيران تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن

علم ايران
علم ايران
الخميس، 26-12-2024 07:11 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي على مرافق البنية التحتية اليمنية مساء اليوم الخميس.اضافة اعلان


وقالت الخارجية الإيرانية إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن انتهاك للمعايير الدولية وخطط له ونفذ بدعم أميركي وبريطاني.
 
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