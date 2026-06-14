الأحد 2026-06-14 11:02 م

إيران ترفض عرض ترامب.. وتتعهد بمهاجمة إسرائيل قريبا ​

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أرشيفية
 
الأحد، 14-06-2026 10:27 م

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام عبرية ،مساء الأحد، إن التوتر والقلق يسودان المنطقة حيث تسعى إيران لإثبات تفوقها على إسرائيل بينما يسعى ترامب جاهدا لضمان عدم مهاجمة إسرائيل بتقديم مغريات لطهران.اضافة اعلان


وذكر الإعلام العبري أن إيران أعلنت مساء الأحد رفضها لعرض ترامب، قائلة: "سنرد قريبا جدا".

 
 


gnews

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