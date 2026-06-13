السبت 2026-06-13 06:33 م

إيران تستبعد توقيع تفاهم مع الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة

إيران تستبعد توقيع تفاهم مع الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة
علم ايران
 
السبت، 13-06-2026 04:46 م
الوكيل الإخباري-   استبعدت إيران، السبت، أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وكالة إرنا الرسمية للانباء.اضافة اعلان


وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للوكالة "علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع. لن يكون (الأمر) غدا" الاحد، مرجحا أن يحصل ذلك في "الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق، توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة.
 
 


gnews

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