الإثنين 2026-05-25 09:17 ص

إيران تسمح بمرور ناقلتي نفط وغاز عبر مضيق هرمز

إيران تسمح بمرور ناقلتي نفط وغاز عبر مضيق هرمز
إيران تسمح بمرور ناقلتي نفط وغاز عبر مضيق هرمز
 
الإثنين، 25-05-2026 08:07 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت "رويترز" أن ناقلة الغاز المسال "فويريت" وناقلة النفط "إيغل فيرونا" سلكتا مساراً اقترحته إيران لعبور مضيق هرمز، بعد أن ظلّتا عالقتين لمدة ثلاثة أشهر.اضافة اعلان


نشر الجيش الإيراني، في الرابع من أيار الجاري، خريطة حدّد فيها منطقة سيطرته في مضيق هرمز، بالإضافة إلى مسار محتمل لعبور السفن عبر المضيق.

وتحدد منطقة "السيطرة" غرب مضيق هرمز بخط مستقيم يمتد من الطرف الغربي للجزيرة الإيرانية قشم إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة. أما شرق المضيق، فتمتد المنطقة من قرية كوه مبارك الإيرانية إلى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.

ووفقاً للوكالة، فإن هاتين السفينتين تُعدّان من بين الناقلات العملاقة القليلة التي غادرت منطقة الخليج خلال هذا الشهر عبر هذا الممر، الذي أمرت إيران باستخدامه.

ومن المتوقع أن تقوم ناقلة الغاز "فويريت"، المملوكة للشركة اليابانية "ميتسوي أو.إس.كي. لاينز" والمحمّلة بالغاز الطبيعي المسال القطري، بتفريغ حمولتها في باكستان يوم الثلاثاء.

بينما من المقرر أن تصل ناقلة النفط العملاقة "إيغل فيرونا"، المستأجرة من قبل إحدى الشركات التابعة للشركة الصينية "سينوبك"، وعلى متنها نفط عراقي، إلى ميناء نينغبو الصيني في 12 يونيو.

وقد أدى التصعيد المحيط بإيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربية إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك سلباً على مستويات التصدير والإنتاج النفطي.

ونتيجة لذلك، تشهد معظم دول العالم ارتفاعاً في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عون: لبنان لن يقبل بواقع الاحتلال المتجدد في الجنوب

عربي ودولي عون: لبنان لن يقبل بواقع الاحتلال المتجدد في الجنوب

تداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية الاثنين، إذ قادت آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من

أسواق ومال الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع

وفيات الاثنين 25-5-2026

الوفيات وفيات الاثنين 25-5-2026

الوكيل الإخباري- بعد سنوات من المعاناة الصحية مع مرض الكلى، تُوفِيَ الممثل الأميركي غريز تشابمان، المعروف بدور الحارس الشخصي غريز في مسلسل "30 Rock"، عن عمر ناهز 52 عاماً.

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

المومني: 80 عاماً من البناء والاستقرار بقيادة هاشمية حكيمة

أخبار محلية المومني: 80 عاماً من البناء والاستقرار بقيادة هاشمية حكيمة

حتى اللحظات الأخيرة .. غموض يلفّ تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران

عربي ودولي حتى اللحظات الأخيرة .. غموض يلفّ تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران

تعبيرية

أخبار محلية ظاهرة فلكية تزين سماء الأردن الأحد القادم ولن تتكرر قبل 2080

هل يغيب عن لقاء النشامى؟ ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً

ترند هل يغيب عن لقاء النشامى؟ ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً



 
 






الأكثر مشاهدة

 