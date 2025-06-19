إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ على إسرائيل خلال 48 ساعة

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هذه الدفعة غير المسبوقة أثارت حالة تأهب قصوى في البلاد، فيما دعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية المواطنين إلى دخول الملاجئ فورًا واتباع تعليمات الطوارئ، مع تفعيل صفارات الإنذار في عدد من بلدات الجليل شمالي البلاد عقب تحذيرات من تسلل طائرات مسيّرة.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، وردت بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في منطقة تل أبيب الكبرى، ترافقت مع سماع دوي انفجارات قوية.
وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتلقي نداءات استغاثة من عدة مواقع في وسط وجنوب إسرائيل نتيجة سقوط صواريخ.
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