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إيران تطلق صواريخ على قواعد أميركية في قطر والكويت والبحرين والعراق

الدوحة
الدوحة
 
الإثنين، 23-06-2025 08:40 م
الوكيل الإخباري- كشفت أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنّ إيران أطلقت 6 صواريخ باتجاه قواعد أميركية في قطر.اضافة اعلان


ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لها، عن سماع دوي انفجارات قوية في سماء العاصمة القطرية الدوحة.

يأتي ذلك بعد نحو ساعة من قرار قطري بإغلاق المجال الجوي مؤقتًا.

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر عسكرية لـ رويترز، بتفعيل الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد الأميركية بالعراق تحسبا لهجوم محتمل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أن إيران أطلقت صواريخ على قواعد أميركية في قطر والبحرين والكويت والعراق والبحرين.

ورصدت وسائل إعلام، إطلاق إنذارات في القواعد الأميركية في الكويت والبحرين.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أنّ الدفاعات الجوية التابعة للجيش القطري اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية.

وأكدت الوزارة أنه لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات.   
 
gnews

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