إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

الوكيل الإخباري- أطلقت إيران ليلة الأربعاء الخميس ، صواريخ على إسرائيل في إطار دفعة جديدة من الضربات ردا على الهجوم الاسرائيلي.

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وقال الجيش الإسرائيلي، إنّ أنظمته الدفاعية اعترضت صواريخ.



وتبادلت إسرائيل وإيران إطلاق الصواريخ والتهديدات، ما أثار مخاوف من تصعيد العسكري.