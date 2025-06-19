الخميس 2025-06-19 12:25 ص
 

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 19-06-2025 12:11 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت إيران ليلة الأربعاء الخميس ، صواريخ على إسرائيل في إطار دفعة جديدة من الضربات ردا على الهجوم الاسرائيلي.

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 وقال الجيش الإسرائيلي، إنّ أنظمته الدفاعية اعترضت صواريخ.

وتبادلت إسرائيل وإيران إطلاق الصواريخ والتهديدات، ما أثار مخاوف من تصعيد العسكري.

 

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب.

 
gnews

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