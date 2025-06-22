إيران تُطلق 20 صاروخًا باتجاه الكيان والجبهة الداخلية الإسرائيلية تستنفر

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الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأحد، أن هجومًا صاروخيًا واسعًا تم رصده انطلاقًا من الأراضي الإيرانية باتجاه أهداف في إسرائيل، وسط توترٍ متصاعدٍ بين الجانبين. اضافة اعلان





وأكد الجيش الإسرائيلي رصده لإطلاق صواريخ من إيران، فيما أعلنت الجبهة الداخلية عن تفعيل صفارات الإنذار .



ووفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، تُرجَّح التقديرات أن الدفعة الصاروخية الإيرانية تضم نحو 30 صاروخًا.



وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بأن الهجوم جاء ردًّا على ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران مؤخرًا.



هذا وأُطلقت صفارات الإنذار في أنحاء واسعة من شمال ووسط إسرائيل، إضافة لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي تحسُّبًا لأي تهديد مباشر.