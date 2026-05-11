الإثنين 2026-05-11 09:20 ص

إيران تعدم رجلا متهم بـ"التجسس".. سرب معلومات سرية

الوكيل الإخباري-  أفادت وكالة ميزان ⁠للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران، الإثنين، بأن طهران أعدمت رجلا ‌أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية والإسرائيلية.اضافة اعلان


وذكرت ‌الوكالة ‌أن الرجل يدعى عرفان شكورزاده، مضيفة أنه ‌كان يعمل في ‌منظمة ⁠علمية معنية بأنشطة الأقمار الاصطناعية، وأنه قدم معلومات ⁠علمية ‌سرية لأجهزة ⁠مخابرات أجنبية.

وقالت جمعية حقوق ⁠الإنسان الإيرانية إن شكورزاده ⁠يبلغ من العمر 29 عاما وخريج في هندسة الطيران والفضاء، مضيفة أنه اعتُقل في 2025 وأُجبر على ‌الإدلاء باعترافه.
 
 


