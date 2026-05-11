إيران تعدم رجلا متهم بـ"التجسس".. سرب معلومات سرية

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة ميزان ⁠للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران، الإثنين، بأن طهران أعدمت رجلا ‌أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية والإسرائيلية.





وذكرت ‌الوكالة ‌أن الرجل يدعى عرفان شكورزاده، مضيفة أنه ‌كان يعمل في ‌منظمة ⁠علمية معنية بأنشطة الأقمار الاصطناعية، وأنه قدم معلومات ⁠علمية ‌سرية لأجهزة ⁠مخابرات أجنبية.



وقالت جمعية حقوق ⁠الإنسان الإيرانية إن شكورزاده ⁠يبلغ من العمر 29 عاما وخريج في هندسة الطيران والفضاء، مضيفة أنه اعتُقل في 2025 وأُجبر على ‌الإدلاء باعترافه.







