الثلاثاء 2026-07-28 12:54 م

إيران تعدم رجلين بتهم تتعلق بـ"احتجاجات يناير"

إيران تعدم رجلين بتهم تتعلق بـ"احتجاجات يناير"
إيران تعدم رجلين بتهم تتعلق بـ"احتجاجات يناير"
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:17 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، بأن إيران أعدمت رجلين بتهم تتعلق بالاحتجاجات التي عمَّت البلاد في يناير/ كانون الثاني، بحسب "رويترز". اضافة اعلان


وحدَّدت الوكالة هوية الرجلين وهما أبو الفضل سيباهي بادجاني وأمير حسين سفاري حسين آبادي، وقالت إنهما متهمان بالمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن.

وكانت إيران شهدت موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية بدأت أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 وتصاعدت بشكل كبير خلال يناير 2026، وانتشرت إلى عشرات المدن الإيرانية. 
 
 


gnews

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