إيران تعدم رجلين بتهم تتعلق بـ"احتجاجات يناير"

وحدَّدت الوكالة هوية الرجلين وهما أبو الفضل سيباهي بادجاني وأمير حسين سفاري حسين آبادي، وقالت إنهما متهمان بالمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن.
وكانت إيران شهدت موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية بدأت أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 وتصاعدت بشكل كبير خلال يناير 2026، وانتشرت إلى عشرات المدن الإيرانية.
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