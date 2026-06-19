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إيران تعفي السفن من رسوم عبور مضيق هرمز لمدة 60 يوما

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مضيق هرمز
 
الجمعة، 19-06-2026 04:28 م

الوكيل الإخباري-   قالت سلطة إيرانية لإدارة مضيق هرمز، الجمعة، إنّها ستعفي السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

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وأوضحت هيئة مضيق الخليج في بيان أن السفن الراغبة في عبور المضيق خلال فترة سريان الاتفاق المؤقت يجب أن تقدم طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل من وصولها.

 
 


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