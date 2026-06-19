إيران تعفي السفن من رسوم عبور مضيق هرمز لمدة 60 يوما

الوكيل الإخباري- قالت سلطة إيرانية لإدارة مضيق هرمز، الجمعة، إنّها ستعفي السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

اضافة اعلان