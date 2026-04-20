الإثنين 2026-04-20 10:07 ص

إيران تعلن إعدام شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد

الإثنين، 20-04-2026 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بعد إدانتهما بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية.اضافة اعلان


وأضافت السلطة القضائية أن الشخصين كانا على تواصل مع الموساد، وتلقيا تدريبات لتنفيذ هجوم استهدف موقعاً عسكرياً مهماً في العاصمة طهران، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية استُكملت قبل تنفيذ الحكم بحق المدانين.
 
 


