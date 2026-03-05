الخميس 2026-03-05 08:32 ص

إيران تعلن استهداف مقار مجموعات كردية في كردستان العراق

قذيفة صاروخية.
قذيفة صاروخية
 
الخميس، 05-03-2026 08:02 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران، الخميس، أنها استهدفت مقار مجموعات كردية في كردستان العراق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مناطق كردية في إيران والعراق.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في منشور على تطبيق "تليغرام"، عن بيان عسكري قوله "استهدفنا مقار جماعات كردية معارضة للثورة في كردستان العراق بثلاثة صواريخ".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مطار بن غوريون

عربي ودولي تخفيف القيود على الحركة وفتح مطار بن غوريون جزئيا

منشأة نفطية

أسواق ومال الصين تبلغ مصافي النفط لديها بوقف تصدير المشتقات النفطية

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مدمرة بحرية متطورة

عربي ودولي زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مدمرة بحرية متطورة

قذيفة صاروخية.

عربي ودولي إيران تعلن استهداف مقار مجموعات كردية في كردستان العراق

تسرب نفطي عقب انفجار على متن ناقلة قبالة الكويت

عربي ودولي تسرب نفطي عقب انفجار على متن ناقلة قبالة الكويت

تعبيرية

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

طهران

عربي ودولي سماع دوي انفجارات في طهران



 






الأكثر مشاهدة