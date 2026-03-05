إيران تعلن استهداف مقار مجموعات كردية في كردستان العراق

08:02 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إيران، الخميس، أنها استهدفت مقار مجموعات كردية في كردستان العراق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مناطق كردية في إيران والعراق. اضافة اعلان





ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في منشور على تطبيق "تليغرام"، عن بيان عسكري قوله "استهدفنا مقار جماعات كردية معارضة للثورة في كردستان العراق بثلاثة صواريخ".



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.





