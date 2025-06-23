إيران تعلن بدء رد "قوي" على الهجمات الأميركية

وقالت القوات المسلحة الإيرانية، "استهدفنا قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي "مدمر وقوي"".
وسُمع دوي انفجارات في أنحاء الدوحة مساء الاثنين، بعيد إغلاق قطر مجالها الجوي على خلفية التطورات في المنطقة عقب الضربات الأميركية على إيران وتوعد طهران بالرد.
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