إيران تعلن بدء رد "قوي" على الهجمات الأميركية

الوكيل الإخباري- أعلنت إيران مساء الاثنين، بدء رد "قوي" على الهجمات الأميركية، بحسب ما أورد التلفزيون الإيراني.

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وقالت القوات المسلحة الإيرانية، "استهدفنا قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي "مدمر وقوي"".