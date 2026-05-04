إيران تعلن تلقيها رد ترامب عبر باكستان

وأوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال أمام طرف يغير مواقفه باستمرار، ويطرح في الوقت نفسه قضايا قد تعطل أي مسار دبلوماسي عملياً، مؤكدا أن إيران في هذه المرحلة لا تتحدث عن أي شيء آخر سوى وقف الحرب وإنهائها بالكامل، وأن القرار بشأن المسار المستقبلي سيتم اتخاذه في وقته المناسب.
وفي شأن المحادثات مع سلطنة عمان، كشف بقائي أن الجانبين على تواصل مستمر بشأن وضع بروتوكول وآلية محددة للملاحة الآمنة للسفن في مضيق هرمز، وذلك بالتشاور مع الدول المطلة على المضيق.
وأوضح أن الهدف الأساسي هو تأمين الأمن والاطمئنان في حركة المرور البحرية، وهو الأمر الذي واجه اضطرابات نتيجة بعض الإجراءات الأميركية المخالفة للمواثيق القانونية الدولية.
وأضاف بقائي أنه تم بحث الأبعاد القانونية للموضوع، مع التأكيد على التنسيق الثنائي والاستفادة من استشارات الهيئات الدولية المعنية، متوقعاً أن تستمر هذه المحادثات في الأيام المقبلة وتؤدي إلى نتائج عملية.
-
أخبار متعلقة
-
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 3 من عملاء "الموساد"
-
روته: الأوروبيون يسعون لضمان تنفيذ اتفاقيات عسكرية مع واشنطن
-
إيران تهدد بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب من هرمز
-
هيئة بحرية: مستوى التهديد في هرمز لا يزال حرجا
-
طائرة ركاب تصطدم بعمود إنارة وشاحنة على طريق سريع قبيل هبوطها في ولاية نيوجيرسي
-
أكسيوس: المبادرة المتعلقة بمضيق هرمز لن تشمل بالضرورة سفنا أميركية
-
الولايات المتحدة تنفذ اليوم عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن من مضيق هرمز
-
تعرُّض ناقلة لإصابة بمقذوفات مجهولة قرب الفجيرة بالإمارات