إيران تعلن تلقيها رد ترامب عبر باكستان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تلقت رد الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن أمريكا لن تتخلى بسهولة عن عادة التطلعات المفرطة والمطالب غير المعقولة.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال أمام طرف يغير مواقفه باستمرار، ويطرح في الوقت نفسه قضايا قد تعطل أي مسار دبلوماسي عملياً، مؤكدا أن إيران في هذه المرحلة لا تتحدث عن أي شيء آخر سوى وقف الحرب وإنهائها بالكامل، وأن القرار بشأن المسار المستقبلي سيتم اتخاذه في وقته المناسب.



وفي شأن المحادثات مع سلطنة عمان، كشف بقائي أن الجانبين على تواصل مستمر بشأن وضع بروتوكول وآلية محددة للملاحة الآمنة للسفن في مضيق هرمز، وذلك بالتشاور مع الدول المطلة على المضيق.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو تأمين الأمن والاطمئنان في حركة المرور البحرية، وهو الأمر الذي واجه اضطرابات نتيجة بعض الإجراءات الأميركية المخالفة للمواثيق القانونية الدولية.