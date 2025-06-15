إيران تعلن مقتل 224 شخصا في الهجمات الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 224 شخصا بعد مرور 65 ساعة على الهجمات الإسرائيلية على البلاد.

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وكان قد قُتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي، الأحد، مع ضابطين آخرين في غارة إسرائيلية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء إيران (إرنا).