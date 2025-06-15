إيران تعلن مقتل 224 شخصا في الهجمات الإسرائيلية

الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 224 شخصا بعد مرور 65 ساعة على الهجمات الإسرائيلية على البلاد.
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وكان قد قُتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي، الأحد، مع ضابطين آخرين في غارة إسرائيلية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء إيران (إرنا).
وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي؛ وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف على "نقطة اللاعودة".