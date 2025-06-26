الخميس 2025-06-26 08:47 ص
 

إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئياً بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

طائرة بوينغ 747 جامبو تابعة لشركة الطيران الإيرانية "إيران إير"
طائرة بوينغ 747 جامبو تابعة لشركة الطيران الإيرانية "إيران إير" (الأوروبية)
 
الخميس، 26-06-2025 07:46 ص
الوكيل الإخباري-أعادت إيران -أمس الأربعاء- فتح مجالها الجوي فوق شرق البلاد، حسب ما نقله الإعلام الرسمي، إثر وقفٍ لإطلاق النار مع إسرائيل بعد حرب استمرت 12 يوماً.اضافة اعلان


وكانت إيران قد أغلقت مجالها الجوي يوم 13 يونيو/حزيران الجاري بعد شنّ إسرائيل ضربات على أراضي الجمهورية الإسلامية، التي ردّت عليها بإطلاق دفعات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الدولة العبرية.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن المتحدث باسم وزارة النقل مجيد أخوان قوله: "أُعيد فتح المجال الجوي فوق النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الدولية التي تعبره، وفقط أمام الرحلات المحلية والدولية التي تقلع أو تصل إلى مطارات تقع في شرق إيران".

وأضاف أن مطار مشهد -الذي قالت إسرائيل إنها قصفته خلال الحرب- من بين المطارات التي عاودت عملها.

ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الثلاثاء.

وتضم قائمة المطارات التي أُعيد فتحها: جابهار، وزاهدان، وجاسك.

وأشار أخوان إلى أن الرحلات المحلية والدولية في أنحاء أخرى من إيران، بما في ذلك طهران، ستبقى معلّقة "حتى إشعار آخر".

الجزيرة
 
gnews

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طائرة بوينغ 747 جامبو تابعة لشركة الطيران الإيرانية "إيران إير"

عربي ودولي إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئياً بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل



 
 





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