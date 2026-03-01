إيران تُغرق ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد استهدافها

03:24 م

الوكيل الإخباري- ذكر تلفزيون إيران اليوم الأحد أن ناقلة نفط تم إغراقها بعد استهدافها أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.





وفي سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" بأن نحو 150 ناقلة نفط متوقفة في المياه المفتوحة بالخليج، متجنبة المرور عبر المضيق الحيوي، في مؤشر على تصاعد المخاطر البحرية.



ويأتي هذا التطور بعد الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، حيث بدأت ناقلات النفط والغاز بشكل متزايد في تجنب المرور عبر مضيق هرمز، ما يعكس مستويات متزايدة من الحذر داخل قطاع الشحن البحري.



وتظهر المعطيات تكدس عدد كبير من السفن خارج المضيق، فيما غيّرت بعض الناقلات مسارها وعادت أدراجها أثناء العبور.



كما أفادت سفن بسماع بث إذاعي نُسب إلى البحرية الإيرانية يُعلن حظر المرور عبر مضيق هرمز، وذلك رغم عدم صدور إعلان رسمي من طهران بشأن إغلاق الممر الملاحي.



وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا للملاحة في الشرق الأوسط، دعت فيه السفن إلى الابتعاد لمسافة 30 ميلًا بحريًا عن أصولها العسكرية في المنطقة.



ورغم هذه التطورات، استمرت بعض السفن في العبور، حيث أظهرت بيانات تتبع جمعتها "بلومبرغ" خروج سبع سفن من المضيق ودخول ست أخرى بعد صدور التحذيرات.






