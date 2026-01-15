الخميس 2026-01-15 05:39 ص

إيران تغلق مؤقتا مجالها الجوي أمام معظم الرحلات

تعبيرية
 
الخميس، 15-01-2026 05:27 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد إشعار على موقع إدارة الطيران الاتحادية بأن إيران أغلقت مجالها الجوي مؤقتا أمام جميع الرحلات الجوية باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها بتصريح رسمي اعتبارا من الساعة 22:15 بتوقيت غرينتش الأربعاء.اضافة اعلان


وذكر الإشعار أنه من المقرر أن يستمر الإغلاق لأكثر من ساعتين حتى 00:30 بتوقيت غرينتش، مع احتمال تمديده.

وقال مسؤول أميركي الأربعاء إن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذرت جيرانها من أنها ستستهدف القواعد الأميركية إذا تعرضت إيران لقصف أميركي.

ويمثل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة بأعداد متزايدة في مناطق النزاع خطرا كبيرا على حركة الطيران.

وقالت إنديجو، أكبر شركة طيران هندية، إن بعض رحلاتها الدولية ستتأثر بالإغلاق المفاجئ للمجال الجوي الإيراني.

وعادت إلى موسكو رحلة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية كانت متجهة إلى طهران بعد الإغلاق، وفقا لبيانات موقع فلايت رادار24.

وأصدرت ألمانيا الأربعاء توجيهات جديدة تحذر فيها شركات الطيران في البلاد من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد فترة وجيزة من قيام شركة لوفتهانزا بإعادة جدولة رحلاتها الجوية عبر الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وتحظر الولايات المتحدة بالفعل على جميع الرحلات الجوية التجارية الأميركية التحليق فوق إيران ولا توجد رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
 
 


