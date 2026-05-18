إيران تقول إنها ردت على أحدث مقترح أميركي لإنهاء الحرب

علم ايران
الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران الاثنين، أنها ردّت على مقترح أميركي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة، إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بأنها "مفرطة".

تتبادل واشنطن وطهران المقترحات بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير. وأُعلن وقف لإطلاق النار بينهما دخل حيز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل، لكن جولة المحادثات الوحيدة التي جرت بينهما لم تسفر عن أي اتفاق لوضع حد نهائي للحرب.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي: "كما أعلنّا أمس، فقد نُقلت مخاوفنا إلى الجانب الأميركي".

 
 


