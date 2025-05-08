إيران تكرر دعوتها للهند وباكستان لضبط النفس

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال عراقجي، مكرراً الدعوة لضبط النفس التي أطلقها خلال زيارته لباكستان أيضاً يوم الاثنين الماضي: «نأمل أن تمنع الهند وباكستان تصعيد التوتر في المنطقة».
ورفضت إسلام آباد اتهامات من الهند بوجود معسكرات إرهابية على أراضيها، وتوعدت بالرد على الضربات الهندية التي قالت إنها أسفرت عن مقتل 31 مدنياً على الأقل.
وحذرت نيودلهي باكستان من اتخاذ أي تحرك، قائلة إنه سيستدعي الرد، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع عسكري أوسع نطاقاً في واحدة من أخطر مناطق العالم المسلحة نووياً وأكثرها كثافة سكانية.
وزيارة عراقجي إلى الهند مقررة سلفاً للمشاركة في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الإيراني: «منطقتنا بحاجة إلى السلام، خاصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة ونأمل أن يحدث ذلك».
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