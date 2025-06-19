الخميس 2025-06-19 01:04 م
 

إيران تكشف حصيلة "الموجة 14" من هجماتها ضد إسرائيل

الدخان يتصاعد من مستشفى سوروكا نتيجة الهجمات الإيرانية
الدخان يتصاعد من مستشفى سوروكا نتيجة الهجمات الإيرانية
 
الخميس، 19-06-2025 11:57 ص
الوكيل الإخباري-  كشفت إيران، الخميس، حصيلة الموجة 14 من الهجمات التي شنتها على إسرائيل بمزيج من الطائرات المسيّرة والصواريخ.اضافة اعلان


وأوضح الحرس الثوري الإيراني في إعلانه رقم 12 أن "الموجة الرابعة عشرة من عملية وعد صادق ٣ بدأت بمزيج من الطائرات الانتحارية المسيّرة والصواريخ الاستراتيجية".

وأضاف: "في هذه العملية، استُهدف مركز القيادة والاستخبارات التابع لجيش النظام (الجيش الإسرائيلي)، القريب من أحد المستشفيات، بدقة عالية ودقة مطلقة".

وأردف الحرس الثوري: "الآن، أصبحت القدرة الاستخباراتية والقدرة التصويبية لصواريخ القوات المسلحة الإيرانية محط أنظار العالم".

وأشار إلى أن "سماء الأراضي المحتلة بأكملها بلا دفاع، ولا يوجد مكان آمن،إذ تحولت جميع مناطق فلسطين المحتلة إلى ثكنات عسكرية في حالة من اليأس والخوف".

وبين أنه "تم إخلاء جميع المراكز العسكرية، ونشر جيش النظام، مغطّيًا الأماكن العامة، منظوماته الصاروخية والدفاعية غير الفعالة في قلب المدن".

وتابع: "كنا قد حذرنا سابقًا من أن سماء الأراضي المحتلة بأكملها بلا حماية، ولن يكون هناك أي مكان آمن، نحذر الآن من أن جسد النظام الصهيوني الميت لن يصمد أمام الضربات الاقتصادية".

سكاي نيوز
 
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