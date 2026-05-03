إيران: تلقينا الرد الأميركي على أحدث مقترحاتنا للمحادثات

علما الولايات المتحدة وإيران
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران الأحد، أنها تلقت ردا أميركيا على أحدث مقترحاتها لإجراء محادثات سلام، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن من المرجح أن يرفض الاقتراح الإيراني لأن "الإيرانيين لم يدفعوا ثمنا باهظا بما يكفي".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن واشنطن أبلغت إيران بردها على الاقتراح المكون من 14 نقطة عبر باكستان، وبأن طهران تراجعه الآن.


ولم يصدر أي تأكيد بعد من واشنطن أو إسلام أباد بخصوص رد الولايات المتحدة.

 
 


