الأربعاء 2026-01-28 11:32 ص

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق مدان بالتجسس لصالح إسرائيل

الأربعاء، 28-01-2026 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   نفذت إيران حكم الإعدام بحق حميد رضا ثابت إسماعيل‌ بور، الذي كان قد اعتُقل بتاريخ 28 أبريل الماضي، بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح جهاز "الموساد".اضافة اعلان


وذكرت السلطة القضائية الإيرانية أن "حكم الإعدام نُفذ بعد مصادقة المحكمة العليا واستكمال جميع الإجراءات القانونية، بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح جهاز استخبارات معادٍ (الموساد)، وذلك عبر التواصل مع ضابط استخبارات وتسليم وثائق ومستندات ومعلومات مصنفة".

وأضافت: "أظهرت التحقيقات في الأنشطة السرية للمحكوم عليه على منصات الفضاء الإلكتروني أن حميد رضا ثابت قام بإرسال وثائق إلى ضابط استخبارات تابع للكيان الصهيوني".

وتابعت: "كما شملت مهامه تنفيذ أعمال استخباراتية وعملياتية لصالح الكيان الصهيوني، من بينها شراء معدات مطلوبة من قبل الضابط، ونقل سيارات في محافظتي أصفهان ولرستان لتهيئة الأرضية لأعمال تخريبية استهدفت منشآت صاروخية تابعة لوزارة الدفاع، فيما عُرف بـ"العملية الكبرى"، والتي تم كشفها وإحباطها.

ونشرت قناة "إيران بالعربية" على "تلغرام" صورة، قالت إنها لعملية الإعدام .

روسيا اليوم 
 
 


