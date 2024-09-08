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إيران تنفي إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا

صواريخ باليستية إيرانية
صواريخ باليستية إيرانية
الأحد، 08-09-2024 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   نفت وزارة الخارجية الإيرانية -اليوم الأحد- التقارير التي تفيد بإرسال طهران صواريخ باليستية لروسيا لدعمها في حربها مع أوكرانيا، مؤكدة أن ما وصفته بـ"الادعاء المتكرر" له دوافع سياسية لدول غربية.

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وأكدت الخارجية الإيرانية أنها لم تكن جزءا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنها تدعم الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهائه.


وأمس السبت، أعربت كييف عن قلقها البالغ إزاء تقارير إعلامية عن احتمال نقل وشيك لصواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.


وقالت إن "تعزيز التعاون العسكري بين إيران وروسيا يشكل تهديدا لأوكرانيا وأوروبا والشرق الأوسط"، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على البلدين.

 

الجزيرة

 
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