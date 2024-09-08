إيران تنفي إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا

وأكدت الخارجية الإيرانية أنها لم تكن جزءا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنها تدعم الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهائه.
وأمس السبت، أعربت كييف عن قلقها البالغ إزاء تقارير إعلامية عن احتمال نقل وشيك لصواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.
وقالت إن "تعزيز التعاون العسكري بين إيران وروسيا يشكل تهديدا لأوكرانيا وأوروبا والشرق الأوسط"، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله يعلن مهاجمة رأس الناقورة
-
أمريكا تسجل أول اصابة بشرية بانفلونزا الطيور " دون الاتصال بحيوان"
-
"الأغذية العالمي": نصف سكان السودان يتعرضون للجوع الشديد
-
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال 24 ساعة
-
حزب الله يقصف مستوطنتين ردا على اعتداء الاحتلال في بلدة فرون
-
جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف لحزب الله
-
صافرات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الأعلى
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 100 صاروخ خلال 24 ساعة