إيران تنفي إطلاق صواريخ بعد وقف إطلاق النار

12:35 م

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الوكيل الإخباري- أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تطلق أي صاروخ تجاه الأراضي المحتلة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ صباح اليوم، مشددة على التزامها ببنود الهدنة. اضافة اعلان





يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وكالة فارس، نقلًا عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أن الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات على مواقع داخل إيران على ثلاث مراحل متتالية حتى الساعة التاسعة صباحًا، ما اعتُبر خرقًا واضحًا للاتفاق.



وكالات

