إيران تنفي إطلاق صواريخ بعد وقف إطلاق النار

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وكالة فارس، نقلًا عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أن الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات على مواقع داخل إيران على ثلاث مراحل متتالية حتى الساعة التاسعة صباحًا، ما اعتُبر خرقًا واضحًا للاتفاق.
وكالات
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