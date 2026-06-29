إيران تنفي عقد اجتماعات الفرق التقنية خلال الأسبوع الحالي

وأضاف أن المشاورات مع قطر ستستمر بشأن تنفيذ الطرف الآخر التزاماته وفقًا لمذكرة التفاهم، مشيرًا إلى أن جولة محادثات الفرق التقنية ستُعقد بعد تهيئة الظروف وتحديد موعدها ومكانها.
خلفية قصيرة:
تأتي هذه التصريحات في إطار المشاورات الجارية بين إيران وقطر بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وسط استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين لمتابعة آليات التنفيذ.
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