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إيران تنفي عقد اجتماعات الفرق التقنية خلال الأسبوع الحالي

علم ايران
علم ايران
 
الإثنين، 29-06-2026 01:54 م
الوكيل الإخباري-   قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد برامج لعقد اجتماعات للفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي.اضافة اعلان


وأضاف أن المشاورات مع قطر ستستمر بشأن تنفيذ الطرف الآخر التزاماته وفقًا لمذكرة التفاهم، مشيرًا إلى أن جولة محادثات الفرق التقنية ستُعقد بعد تهيئة الظروف وتحديد موعدها ومكانها.

خلفية قصيرة:
تأتي هذه التصريحات في إطار المشاورات الجارية بين إيران وقطر بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وسط استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين لمتابعة آليات التنفيذ.
 
 


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